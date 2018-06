Eschweiler - Golfanlage Haus Kambach: In 25 Jahren zur Top-Adresse gewachsen

Eschweiler.

Begonnen hat alles in einem Baucontainer am Ortsrand von Kinzweiler. In dem residierte Marlies Thywissen und akquirierte per Wählscheibentelefon Enthusiasten für ihre Golfanlage. Die war damals noch weitestgehend Vision: Dort, wo heute die Driving Range der Kambacher Golfanlage ist, parkte damals noch ein Rübenroder im matschigen Acker.