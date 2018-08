Eschweiler - Glamouröse Zeitreise in die Siebziger: Der zweite Tag des EMF

Eschweiler.

Da stand ja wohl die geballte 70er-Jahre-Power auf der EMF-Bühne. Als Abba Review am Freitagabend mit Waterloo auf die EMF-Bühne stürmte, fühlte sich das Publikum augenblicklich in das bunte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts versetzt: in die glamouröse Welt der 70er-Jahre. EMF-Moderator Robert Esser hatte nicht zu viel versprochen.