Eschweiler.

Caren Leuchter hätte nach den letzten Klängen am liebsten alle gleichzeitig umarmt. Ihre Gäste und natürlich die fünf Musiker von Kasalla. Kein Wunder, hatten Bastian Campmann, Florian Peil, René Schwiers, Sebastian Wagner und Nils Plum doch zuvor für ein ganz außergewöhnliches Erlebnis mitten in Eschweiler gesorgt: Im Haus von Caren und Bernd Leuchter gaben die fünf Musiker der Band Kasalla am Sonntagnachmittag ein Wohnzimmerkonzert.