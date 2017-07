Gesucht: Zwei Bands für „Jugend rockt“

Eschweiler. Für „Jugend rockt“ im Rahmen des Eschweiler Music Festivals (EMF) werden noch zwei Bands gesucht, die sich wie gehabt, im 30-Minutenwechsel auf der große Marktbühne präsentieren können.

Die Bands sollten weitgehend aus Eschweiler Musikern bestehen und als Nachwuchsbands gelten. „Jugend rockt“ bietet Gelegenheit zur Erfahrung, sich mit professioneller Technik, Tontechnikern auf der 18 Meter großen Freilichtbühne wie eine echte Profiband zu präsentieren, Videos- und Fotos zu erstellen. Weiterhin kann beim Tonmischer ein Stick abgegeben werden, so dass der Auftritt in bester Qualität mitgeschnitten wird, für spätere Verwendungszwecke.

„Jugend rockt“ findet statt am Samstag, 26. August, von 13 bis 15 Uhr bei freiem Eintritt. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 19. Juli, 18 Uhr. Anmeldungen telefonisch unter Telefon 4944 oder Telefon 0171/9531879 oder per E-Mail an max.krieger@maxkrieger.de.