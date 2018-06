Eschweiler-Dürwiß - Gesucht: Die besten jungen Leichtathleten

Gesucht: Die besten jungen Leichtathleten Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2018, 12:47 Uhr

Eschweiler-Dürwiß. Die LSG Eschweiler und der SV Germania Dürwiß richten am Sonntag, 24. Juni, ab 9.30 Uhr, im Stadion am Blau-steinsee die Städteregionsmeisterschaften in der Leichtathletik für die Altersgruppen von 10 bis 13 Jahren aus.