Eschweiler. Die nächsten Gesprächskreise im St.-Antonius- Hospital stehen ein: zum einen für Pflegende in der Familie, deren Angehörige mit Demenz leben sowie zum anderen einer, der offen für alle pflegenden Angehörigen ist.

Erfahrungen austauschen, Informationen rund um die Pflege erhalten und geben sowie neue Perspektiven gewinnen und Entspannung und Erholung ermöglichen – all das steht bei den Gesprächskreisen auf dem Programm.

Die nächsten Treffen finden wie folgt statt: Gesprächskreis für alle pflegenden Angehörigen: Mittwoch, 4. Januar, in der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr; Gesprächskreis für Pflegende in der Familie, deren Angehörige mit Demenz leben: Freitag, 6. Januar, in der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr.

Anmeldungen nimmt das Team der Pflegeberatung unter der Telefonnummer Telefon 02403/76-1867 beziehungsweise per E-Mail (pflegeberatung@sah-eschweiler.de) entgegen.

Die Gesprächskreise finden im Rahmen des Modellprojekts „Familiale Pflege“ der Universität Bielefeld und der Gesundheitskasse AOK Rheinland/Hamburg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.