Eschweiler - Gesetz hin, Gesetz her: Spielhallen bleiben

Eschweiler.

„Casino“ darf eine Spielhalle von Gesetzes wegen seit dem 1. Dezember nicht mehr heißen. Was eine großformatige Leuchtreklame an der Röthgener Straße nicht davon abhält, diesen Namen weiterhin in Szene zu setzen. In Sachen Glücksspiel ticken die Uhren in Eschweiler offenbar ein wenig anders.