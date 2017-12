Eschweiler-Pumpe-Stich.

Unterrichtsproben, Infostände, Mitmachangebote und ein kleines Bühnenprogramm – all dies erwartete die Besucher beim Tag der offenen Tür an der Waldschule. Gemeinsam mit ihren Eltern konnten Grundschüler sich am Samstagvormittag die Gesamtschule ansehen und über das umfassende Angebot informieren.