Eschweiler-Dürwiß - Germania Dürwiß will unter die ersten Neun

Eschweiler-Dürwiß.

Eine Lawine zu stoppen, ist äußerst schwierig. Fünf Abstiege in Folge, die von der Mittelrheinliga in die Kreisliga C führten, stehen für die Fußballer von Germania Dürwiß zwischen 2012 und 2016 zu Buche. In dieser Spielzeit gehen die Germanen nun in ihr drittes C-Liga-Jahr.