Eschweiler.

Noch 90 Spielminuten (plus definitive und eventuelle Relegationspartien) liegen vor den Eschweiler Fußballern, dann gehört die Spielzeit 2017/2018 der Vergangenheit an. Der FC Rhenania Lohn, der Eschweiler FV und der SC Berger Preuß III stehen als Meister und Aufsteiger fest. Die Sportfreunde Hehlrath als möglicher sowie der SV Falke Bergrath als sicherer Teilnehmer der Aufstiegsrelegation könnten hinzukommen. Auf der anderen Seite steigt Rhenania Eschweiler sowohl mit der 1. als auch der 2. Mannschaft ab. Seit Sonntag ist auch endgültig klar, dass der SCB Laurenzberg nach einem Jahr in der Kreisliga B wieder den bitteren Weg in die C-Liga antreten muss. Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A hat die 1. Mannschaft des SC Berger Preuß, während Germania Dürwiß am kommenden Sonntag ein echtes „Endspiel“ gegen die Teilnahme an der Abstiegsrelegation aus der Kreisliga C austrägt. Dagegen bleiben die Frauen von Falke Bergrath der Bezirksliga erhalten. Hier ein Überblick: