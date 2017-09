Eschweiler.

Am vergangenen Freitag wurde auf dem Spielplatz auf der Gutenbergstraße das jährlich stattfindende Spielplatzfest gefeiert, und zwar bereits zum elften Mal in Folge. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern – sich vernetzen“ strömten zahlreiche Kinder aller Altersklassen mit ihren Eltern und Großeltern zum Spielplatz an der Gutenbergstraße, um einen schönen Nachmittag zu erleben.