Eschweiler.

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune feierte die KG Ulk Oberröthgen am vergangenen Wochenende ihr Sommerfest. Auch in diesem Jahr wurde den Besuchern wieder einiges geboten. Am Samstag startete man mit einem Auftritt der Stoppelhusaren, die seit einem Jahr Partner der KG Ulk sind, und freute sich darüber viele befreundete Karnevalsgesellschaften begrüßen zu dürfen.