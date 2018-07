Eschweiler - Gefahren durch Gewitter nach andauernder Hitze

Eschweiler. Die Stadt Eschweiler gibt weitere Hinweise zu den derzeit heißen Temperaturen. Nach länger andauernder Hitze, wie sie in den vergangenen Wochen deutschlandweit auftritt, folgen erfahrungsgemäß regelmäßig Unwetter beziehungsweise Gewitter, weil hierdurch ein Ausgleich zwischen der vorhandenen, feuchtwarmen Luft und den kühleren Luftmassen zum Beispiel von Tiefdruckgebieten geschaffen wird.

Diese Gewitter beziehungsweise Unwetter gehen insbesondere bei einem Wechsel von warmen zu kühleren Temperaturen mit teilweise erheblichen Regen- und Hagelmengen einher.

Im Hinblick auf die aktuell begonnene Sommer-Urlaubszeit wird daher um besondere Vorsicht im Hinblick auf möglicherweise bevorstehende Regen-Ereignisse gebeten. Das betrifft insbesondere diejenigen Bürger, die in der Nähe von unbepflanzten Feldern oder in Hanglagen etc. wohnen. Da der Boden die möglicherweise auftretenden, erheblichen Wassermassen nicht aufnehmen kann, können Wohnungen und Keller geflutet werden.

Die Stadt Eschweiler bittet die Bürger daher eindringlich darum, für Fälle der urlaubsbedingten Abwesenheit entsprechend Vorsorge zu treffen.

Dies kann auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. So sollte im Falle mehrtägiger Abwesenheit ein Hausschlüssel bei einer Vertrauensperson hinterlegt und dessen Rufnummer an Nachbarn weitergegeben werden, damit das Haus im Falle von Starkregen-Ereignissen auf mögliche Wasserschäden untersucht und die Feuerwehr verständigt werden kann. Fenster und Türen sollten geschlossen (was zur Verhinderung von Einbrüchen selbstverständlich sein sollte) und die Dachrinne regelmäßig gereinigt werden. Eine Rückstauklappe zur Vermeidung eines Rückflusses von Abwasser aus dem Kanalsystem kann hier ebenfalls hilfreich sein.

Im Hinblick auf mit Unwettern einhergehende Sturmgefahren wird zudem empfohlen, leichte beziehungsweise lose Gegenstände, die sich im Bereich des Gartens befinden, entsprechend zu sichern.

In die Hocke gehen

Für alle Daheimgebliebenen wird ergänzend nochmal auf die allgemeinen Verhaltensweisen bei Gewitter hingewiesen, wonach man sich nicht direkt unter einen Baum stellen sollte. Blitze schlagen gerne in den höchsten Punkt ein. Den besten Schutz bieten Häuser oder Kraftfahrzeuge. Befindet man sich allerdings auf einer freien Fläche und findet keinen sicheren Unterschlupf, so geht man am besten in einer Senke in die Hocke und wartet das Gewitter ab.