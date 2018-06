Eschweiler/Monschau.

Ohne sie geht nichts. Mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern ist die Hauptschlagader, auch Aorta genannt, das größte Blutgefäß im menschlichen Körper. Sie verläuft in einem Bogen vom Herzen zuerst durch den Brustraum, führt nach unten durch die Bauchhöhle und verzweigt sich dort in die beiden Becken – und später in die Beinschlagadern.