Eschweiler-Neu-Lohn - Gardefrühschoppen bietet alles, wovon Politiker träumen können

Eschweiler-Neu-Lohn. Was Politiker gerade erst auf dem Weg gebracht haben, hat das Erste Gardekorps der KG Kirchspiel schon in den letzten Jahren mit Erfolg praktiziert. Der Gardefrühschoppen, der in diesem Jahr am Sonntag, 4. Februar, 11.11 Uhr, im Festzelt Neu-Lohn im Stadion am Blausteinsee stattfindet, beinhaltet alles das wovon Politiker träumen: grenzüberschreitende Zusammenarbeit, deutsche Völkerverständigung von der Inde über den Rhein und ein zufriedenes Narrenvolk.

Eine jahrelange Erfolgsgeschichte wird dieses Jahr zum 25. Male fortgesetzt mit einem internationalen Stimmungsprogramm. In dieser Zeit haben uniformierte Gruppen aus ganz Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Belgien und Holland schon den Weg ins Kirchspiel gefunden um dort Karneval zu feiern.

Blaublütige Promis waren zu bestaunen, allen voran natürlich immer das Eschweiler Prinzengespann.

In diesem Jahr möchten karnevalistische Livegruppen versuchen, zusammen mit den anwesenden Gästen als Chor die Fischerchöre zu schlagen.

Höhepunkte aus den Programmen

Die Höhepunkte aus den Programmen der letzten Jahre werden ihr Können erneut auf der Zeltbühne unter Beweis stellen und das Zelt zusammen mit den Uniformierten in einen Hexenkessel des Frohsinns verwandeln.

Auch wird der berühmt-berüchtigte Eignungstest in diesem Jahr natürlich nicht fehlen. Wobei zu hören war, das der Prüfling den Europäischen Gedanken innerhalb der Pisastudie für Deutschland weit nach vorne bringt. Man darf darauf gespannt sein, was den Gardisten des Ersten Korps noch so alles einfällt.