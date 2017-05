Eschweiler.

Die 45. Minute im Spiel gegen den FC Roetgen II wird Kevin-Marius Gulba nicht so schnell vergessen. In dieser Minute verwandelte er einen Elfmeter und sicherte seinem SV St. Jöris damit den vielumjubelten Aufstieg in die Kreisliga A. Wenig Anlass zum Feiern gibt jedoch der Blick auf die Jugendabteilung des Vereins – diese besteht nämlich nicht.