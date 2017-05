Smartmob auf

dem Marktplatz

In Eschweiler startete die Aktion mit einem Stand auf dem Frühjahrsstadtfest und gipfelt schließlich in einen sogenannten Smartmob auf dem Marktplatz am Mittwoch, 28. Juni. Die Marktbeschicker werden eigens dafür ihre Tätigkeit etwas früher beenden, um Platz für Erzieher, Eltern und Kinder zu schaffen.

Ab 14.30 Uhr werden die Teilnehmer mit Musik und Aktionen auf die Ziele der Initiative „Gute OGS darf kein Zufall sein“ aufmerksam machen.

In dieser Woche werden in einigen Städten der Städteregion ähnliche Smartmobs veranstaltet. Die Abschlussveranstaltung findet am Samstag, 1. Juli, ab 12.30 Uhr vor dem Aachener Elisenbrunnen statt.