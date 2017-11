Galerie bietet Vortrag und Kunstwerke zur Traumaforschung Letzte Aktualisierung: 22. November 2017, 11:56 Uhr

Eschweiler. „Vom Kreislauf der Geschichte“ oder typisch Mensch“ über Erkenntnisse aus der hochaktuellen Psychotraumaforschung ist ein Vortrag von Dr. Wolfgang Hagemann, Ärztlicher Direktor der Röher Parkklinik, überschrieben, der am Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr, in der Galerie Art Engert an der Wilhelmstraße 73 g zu hören ist.