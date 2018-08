Eschweiler-Ost.

Es war ein Start-Ziel-Sieg: Am ersten Spieltag der vergangenen Saison eroberte der Eschweiler FV die Tabellenspitze in der Staffel 3 der C-Liga und verteidigte diese bis zum Ende der Spielzeit konsequent. Zwar gab sich die Elf vom Wetterschacht in der zweiten Saisonhälfte im Gefühl der sicheren Tabellenführung die eine oder andere Blöße, Platz eins und der damit verbundene Wiederaufstieg geriet jedoch praktisch nie in Gefahr.