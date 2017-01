Fußballnachwuchs ermittelt die besten Mannschaften Von: Andreas Röchter

Letzte Aktualisierung: 1. Januar 2017, 12:29 Uhr

Eschweiler. Acht Titel sind zu vergeben, wenn an drei Tagen im Januar die von der Sparkasse veranstalteten und vom SC Berger Preuß ausgerichteten 17. Jugendfußball-Hallenstadtmeisterschaften auf dem Programm stehen. 39 Mannschaften werden am Samstag, 21. Januar, am Sonntag, 22. Januar, und am Sonntag, 29. Januar, in der Kaiserhalle auf Tore- und Punktejagd gehen.