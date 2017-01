Eschweiler.

Grandiose Stimmung herrschte am vergangenen Wochenende in der Realschule Patternhof, als die begeisterten Pänz der Rote-Funken-Artillerie ihre Kindersitzung feierten. Hannes Ortmann, Kinderpräsident der „Funke-Pute“, begrüßte die vielen kleinen und großen Gäste in der proppenvollen und liebevoll geschmückten Aula der Schule, und führte danach gekonnt durch das Programm.