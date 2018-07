Eschweiler - Fun-Key-Phive rocken Talbahnhof

Eschweiler. Zum dritten Mal laden Fun-Key-Phive (Axel Mostert, Michael Jacquorie, Dieter Muckel und Ralf Zillbach) das tanzfreudige Publikum zu einer Fete ein. Termin ist am Samstag, 8. September, 21 Uhr, im Talbahnhof.

Der Eintritt beträgt zehn Euro sowohl an der Abendkasse als auch in den Vorverkaufsstellen im Talbahnhof und in der Bücherei Oelrich & Drescher an der Neustraße. Der Erlös geht an das Kinderferienwerk Eschweiler-Röhe.