Eschweiler - Für Eschweilers Kicker geht es wieder um Meisterschaftspunkte

Eschweiler. Nach einem spielfreien Wochenende – die am vergangenen Samstag angesetzten Nachholspiele von Rhenania Lohn, Falke Bergrath und des Eschweiler wurden witterungsbedingt erneut abgesagt – geht es für die Eschweiler Fußballmannschaften von Freitag bis Sonntag wieder um Meisterschaftspunkte.

Die Spiele im einzelnen: Bezirksliga: Wenau - Kerpen (So., 15 Uhr), Zülpich - Langerwehe (So., 15.15 Uhr); Kreisliga A Aachen: Vichttal II - Weisweiler (So., 12.45 Uhr), St. Jöris - Lichtenbusch, Vaalserquartier - Berger Preuß (beide So., 14.30 Uhr); Kreisliga A Düren: Kelz - Wenau II ; Kreisliga B Aachen: BW Aachen - Hehlrath, Eicherscheid II - Rhen. Eschweiler (beide So., 11 Uhr), Laurenzberg - Forst , Hehlrath - Roetgen II (Di., 20 Uhr).

Kreisliga B Düren: Lohn - Gevenich , Inden/Altdorf - Langerwehe II (So., 13.30 Uhr).

Kreisliga C Aachen: St. Jöris II - Berger Preuß II, SG Stolberg II - Rhen. Eschweiler II (beide So., 12.45 Uhr), Bergrath - Breinigerberg, Eschweiler FV - Schevenhütte, Col. Donnerberg II - Dürwiß (alle So., 14.30 Uhr), Vaalserquartier III - Berger Preuß III (So., 11 Uhr); Kreisliga C Düren: Lohn II - Niederzier II (Fr., 19.30 Uhr), Wenau III - Vettweiss II (Sa., 18.30 Uhr); Kreisliga D Aachen: SG Stolberg III - Hehlrath II (So., 11 Uhr), Eschweiler FV II - SVS Merkstein III, Dürwiß II - Dorff II (beide So., 12.45 Uhr), spielfrei: Laurenzberg II, Bergrath II; Frauen-Bezirksliga: Erkelenz - Bergrath (So., 11 Uhr), Süsterseel - Laurenzberg (So., 14.30 Uhr).