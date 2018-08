Spielplan-Übersicht

Sofern nicht anders angegeben, ist Anstoß am Sonntag, 2. September, um 15 Uhr.

Bezirksliga: Wenau - Zülpich

Kreisliga A Aachen: Weisweiler - Lammersdorf, Rh. Würselen - St. Jöris

Kreisliga A Düren: Rh. Lohn - SC Ederen

Kreisliga B Aachen: Mützenich - Berger Preuß, FV Eschweiler - FC Stolberg,

Kreisliga B Düren: Lohn II - Amicitia Schleiden (So., 12 Uhr)



Kreisliga C Aachen: Bardenberg II - Berger Preuß III (So., 11 Uhr), Donnerberg II - Dürwiß (So., 13 Uhr), Bergrath - Rh. Eschweiler (So., 14 Uhr), Laurenzberg - Al. Mariadorf II, Schevenhütte - St. Jöris II;

Kreisliga C Düren: Wenau II - Sievernich (Sa., 18.30 Uhr)



Kreisliga D Aachen: Weisweiler II - SC Baesweiler II (So., 11 Uhr), Laurenzberg II - Rh. Eschweiler II (So., 11 Uhr), Laurensberg IV - Hehlrath II (So., 11 Uhr), FV Eschweiler II - FC Stolberg II (So., 13 Uhr), Büsbach II - Bergrath II (So., 13 Uhr), Breinig IV - Dürwiß II (So., 13 Uhr).