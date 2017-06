„Früchte des Zorns“ im Talbahnhof

Eschweiler.

Rainer Pause und Norbert Alich kommen mit ihrem Programm „Früchte des Zorns“ in den Talbahnhof. Das Programm beginnt am Dienstag, 27. Juni, um 20 Uhr. Und das versprechen die Künstler: Bomben in Athen, Genfood auf dem Teller und der Russe vor der Tür.