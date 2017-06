Eschweiler.

„Wir tragen gleich das Allerheiligste, das wir haben, durch unsere Stadt als Zeichen dafür, dass wir zu ihm gehören und er zu uns“, sprach Pfarrer Datené in seiner Predigt. Am Donnerstagmorgen feierte er mit zahlreichen Gläubigen das Fronleichnamsfest, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.