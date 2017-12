Eschweiler - Frisch verheiratete Paare pflanzen Hochzeitsbäume

Eschweiler.

Ein schöner Brauch, der fast schon in Vergessenheit geriet, bevor er 1979 bei uns wieder zu neuem Leben erwachte. Die Rede ist von der Hochzeitsbaumbepflanzung, die am vergangenen Freitag auf einer ehemaligen Streuobstwiese am Ortsausgang von Röhe 23 frisch vermählte Paare zusammenbrachte.