Eschweiler.

Der 57-jährige Thomas Frings hat ein Zeichen gesetzt. Er hat sein Amt als Pfarrer von Heilig Kreuz in Münster niedergelegt und sich in ein niederländisches Benediktinerkloster zurückgezogen. Was ihn zu diesem Schritt, der weithin für Aufsehen und einiges Rauschen im Blätterwald sorgte, veranlasst hat, fand Eingang in sein Buch „Aus, Amen, Ende? So kann ich nicht länger Pfarrer sein“ (Verlag Herder).