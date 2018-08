Eschweiler-Dürwiß - Freiwasserschwimmer stürzen sich in die Fluten im Blausteinsee

Eschweiler-Dürwiß.

Bevor die Beckenschwimmer in die Kurzbahnsaison starten, geht es am 2. September ins sogenannte Open Water. Austragungsort für die Internationalen Freiwassermeisterschaften des Schwimmbezirks Aachen ist der Blausteinsee in Eschweiler; die Organisation liegt in bewährten Händen der Wasserfreunde Delphin Eschweiler.