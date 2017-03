Freier Eintritt beim Benefiz-Frühjahrskonzert des Lions-Clubs

Eschweiler. Alle Jahre wieder... lädt der Lions-Club Eschweiler Ascvilare zum Frühjahrskonzert für einen guten Zweck ein. Und präsentiert dabei junge Künstler, die schon am Anfang ihrer Karriere mit zahlreichen Auszeichnungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Der Erlös kommt dabei stets sozialen Kinder- und Jugendprojekten in Eschweiler zugute. Dabei geht der Lions-Club in diesem Jahr neue Wege: Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben, und die Getränke in der Pause sind gratis.

Der Club setzt darauf, dass Besucher die Arbeit der Lions stattdessen mit einer freiwilligen Spende unterstützen. Möglich macht dies das Engagement des Ehepaars Dr. Hanns-Joachim und Gertrud Vögeli, die das Konzert in memoriam des auf den Tag genau vor 50 Jahren verstorbenen Dr. Willy-Ernst Vögeli stiften. Schirmherr ist auch in diesem Jahr Eschweilers Bürgermeister Rudi Bertram.

Geige und Klavier sind die Instrumente, die diesmal für den guten Ton im Ratssaal sorgen. Im ersten Teil des Konzerts, das am Sonntag, 2. April, wie stets um 17 Uhr im Saal des Rathauses beginnt und das von Siegfried Tschinkel moderiert wird, sind Werke von Pugnani-Kreisler, Camille Saint Saens, Nathan Milstein, Paganini, Jules Massenet, Ludwig van Beethoven, Edgar Elgar und Vittorio Monti zu hören. Dargeboten werden sie von Laura Ochmann und Ruben Fehr, am Klavier begleitet von Fan Yang.

Reihenweise erste Preise

Laura Ochmann, geboren 2002 in London, erhielt schon mit fünf Jahren Violinunterricht, wechselte 2010 an die Hochschule für Musik und Tanz in Köln und wurde bereits mit zehn Jahren in das Pre-College Cologne aufgenommen. Sie besuchte Meisterkurse u.a. bei Daniel Heifetz, Irina Goldstein und Saschko Gawriloff. Laura Ochmann ist mehrfache Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe.

In Regional- und Landeswettbewerben „Jugend musiziert“ erspielte sie sich mehrfach den 1. Preis mit Höchstpunktzahl, Mit neun Jahren gewann sie den 1. Preis beim internationalen Max-Bruch-Musikwettbewerb in Köln und den 2. Preis beim Internationalen Concours Grumiaux pour Jeunes Violonistes im belgischen Namur.

2015 gewann Laura den 1. Preis plus Sonderpreis beim Mendelssohn-Wettbewerb in Kronberg und die Goldmedaille in der höchsten Wertungsklasse beim Concours Européen pour Jeunes Solistes in Luxemburg. Zuletzt wurde ihr beim Deutschland-Finale des Lions-Musikpreises in Darmstadt ein Sonderpreis verliehen.

Zudem gewann sie den 1. Preis beim Alfred-Csammer-Violinwettbewerb in Karlsruhe. An ihrem achten Geburtstag debütierte sie als Solistin mit den Frankfurter Sinfonikern beim Galakonzert in Schloss Schönborn, wo sie seither jährlich auftritt. Auch mit etlichen weiteren Orchestern ist Laura regelmäßig zu erleben. Seit Mai 2013 steht Laura eine Violine von Carlo Antonio Testore, Mailand, aus dem Jahr 1737 als Privatleihgabe zur Verfügung.

Ruben Fehr stammt aus Aachen, erblickte 2004 das Licht der Welt und besucht das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen. Seit seinem vierten Lebensjahr bekommt er Violinunterricht, zunächst in der Musikschule Merz in Stolberg, seit 2013 bei Benjamin Ramirez in Euskirchen/Köln. Im Frühjahr 2016 gewann er beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowohl auf Regional- wie auf Landesebene den 1. Preis. Herausragende Leistungen wurde ihm noch vor wenigen Monaten beim Wettbewerb des Deutschen Tonkünstler-Verbandes in Frechen attestiert.

Der zweite Teil des Konzerts gehört Franz Liszt. Und wer könnte die Werke des ungarischen Komponisten besser darbieten als sein Landsmann József Àcs?

Excellenter Liszt-Kenner

Der Wahl-Indestädter, der schon mit neun Jahren in die Franz-Liszt-Musikakademie Budapest aufgenommen wurde, absolvierte die Ausbildung dort mit herausragenden Diplomen für Orgel, Kirchenmusik und Komposition. Àcs, der seine Studien als Pianist am Robert-Schumann-Institut Düsseldorf fortsetzte, gewann 1976 den 1. Preis für Klavier beim Deutschen Musikwettbewerb in der Bonner Beethovenhalle und 2014 den Tahlbergpreis in Neapel. 1982 gründete er in Eschweiler die Franz-Liszt-Gesellschaft, die sich mit zahlreichen hochkarätigen Konzerten einen hervorragenden Ruf machte.

Beim Frühjahrskonzert des Lions-Clubs spielt József Àcs, der es versteht, am Klavier ein ganzes Orchester zu ersetzen, Liszts Grandes Études D‘apres Paganini Nr. 6 a-moll, die Consolation Nr. 3 Des-Dur und die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-moll.