Frau Holle zeigt sich gnädig: Wintereinbruch bleibt milde

Eschweiler. Überraschend kam er nicht, der Wintereinbruch am Freitag. Aber er blieb überraschend milde. Zwar fielen auch in Eschweiler einige Zentimeter Schnee, doch im Vergleich zu südlicheren Gefilden der Städteregion zeigte sich Frau Holle an der Inde eher zurückhaltend.

Das befürchtete Chaos im morgendlichen Berufsverkehr blieb aus. Die meisten Straßen waren gut befahrbar, und die Polizei meldete gestern keinen einzigen winterbedingten Verkehrsunfall im Eschweiler Stadtgebiet.

Dabei hätte es nicht nur aufgrund glatter Straßen zu Zusammenstößen kommen können: Wie in Aachen und etlichen anderen Städten der Region waren auch in Eschweiler einige Ampelanlagen ausgefallen, darunter die an der viel befahrenen Einmündung Indestraße/Langwahn.

Abseits der Straßen allerdings zeigte sich der Winter von seiner idyllischen Seite. Unser Bild entstand im Stadtwald auf dem Duffenter. Wer nicht unbedingt fahren muss, der kann den Winter auch an diesem Wochenende genießen: Es soll zumindest am Samstag weiter schneien.