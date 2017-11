Eschweiler.

Wunderschöne Wasserfälle und Gletscher in Norwegen, atemberaubende Bilder der Region, die aus einem Heißluftballon aufgenommen wurden, romantische Impressionen aus der Toscana und viele weitere faszinierende Aufnahmen der Film- und Fotofreunde Eschweiler lockten wieder zahlreiche Gäste in die Sparkassen-Geschäftsstelle an der Marienstraße.