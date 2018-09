Eschweiler - Fortbildung zum Thema Datenschutz in der Pflege

Eschweiler. „Darf ich Angehörigen von Pflegepatienten einfach so am Telefon Informationen über deren Gesundheitszustand geben?“ Die seit Mai geltende Datenschutzgrundverordnung stellt viele Unternehmen und Betriebe vor große Herausforderungen: Auch Pflegeeinrichtungen müssen mit den Neuerungen klarkommen.

Bisher bekannte Grundsätze haben keine Gültigkeit mehr, so dass es viele Unklarheiten im Arbeitsalltag gibt. Um alle im Pflegebereich tätigen Menschen in Hinblick auf die neuen Regeln zu schulen, bietet die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe der Städteregion Aachen eine Informationsveranstaltung an. Diese Fortbildung trägt den Titel „Die neue Datenschutzgrundverordnung – Auswirkungen auf die Einrichtungen im Gesundheitssektor“. Sie findet am Mittwoch, 26. September, von 14 bis 16 Uhr im Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion (Johanna-Neuman-Straße 4, 52249 Eschweiler) statt.

Als Referenten werden die Rechtsanwälte Christoph Heck und Michael Bogalski die Veranstaltung leiten.

Neben der Bedeutung des Datenschutzes und Erläuterungen zu personenbezogenen und besonders schützenswerten Daten, werden auch die Richtlinien der Datenverarbeitung und die Bestimmung des Datenschutzrisikos besprochen. Es wird zudem darauf eingegangen, welche Rechte und Sanktionen es gibt, die im Arbeitsalltag beachtet werden sollten.

Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 20. September, unter pflegeweiterbildung@staedteregion-aachen.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro pro Person. Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung.