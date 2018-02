Eschweiler.

Da hat Prinz Patrick I. am vergangenen Freitag in der Eschweiler Feuerwache ein paar sehr richtige Worte gewählt: „Wenn die anderen feiern, müsst ihr arbeiten. Ohne Euch wäre Karneval gar nicht denkbar.“ Nun war es aber auch Zeit für die Kollegen der Wehr, selbst mal statt ins Martinshorn in die Karnevals-Tröte zu blasen.