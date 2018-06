Eschweiler-Neu-Lohn - Festwochenende „50 Jahre Umsiedlung Lohn“ weckt Erinnerungen

Eschweiler-Neu-Lohn.

Viele Emotionen kamen hoch, als am Wochenende in Neu-Lohn an die Umsiedlung vor 50 Jahren erinnert wurde. Gedanken an den Verlust der ehemaligen Heimat, an die alten Straßen und Dörfer im Kirchspiel, aber auch an die Aufbruchstimmung nach der Entscheidung, dass die alten Orte dem Braunkohlebagger weichen mussten.