Eschweiler-Dürwiß.

Der letzte Tag des Schützenfestes der St.-Sebastianus-Schützen in Dürwiß wurde begleitet von strahlendem Sonnenschein und mit strahlenden Gesichtern blickt man auch auf die vergangenen Tage zurück. Von der erfolgreichen Eröffnung am Vatertag, über das Kinderfest am Samstag bis hin zum Festzug am Sonntag war es ein voller Erfolg. Zudem wurden die Sieger des Dorfpokalschießens geehrt.