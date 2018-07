Eschweiler-Neu-Lohn - FC Rhenania Lohn startet das Projekt Titelverteidigung

Eschweiler-Neu-Lohn.

Vor einem Jahr blieb der Pokal zu Hause. Mit dem Sieg beim Blausteinsee-Cup 2017 legten die Fußballer des FC Rhenania Lohn den Grundstein für eine erfolgreiche Saison, die mit Platz eins in der Kreisliga B Düren und dem Aufstieg in die Kreisliga A ihre Vollendung fand. In wenigen Tagen startet nun das Projekt Titelverteidigung.