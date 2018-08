Eschweiler-Volkenrath. Kurz vor Mitternacht am Mittwochabend wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Ostpreußenweg in Eschweiler durch ein lautes Geräusch und Vibrieren aus dem Schlaf gerissen. „Es hörte sich so an, als würde das Haus zusammenbrechen“, erzählt eine Bewohnerin.

Video Hausfassade in Eschweiler teilweise eingestürzt

Das ist zum Glück nicht geschehen, aber ein großer Teil der Verklinkerung der unteren Fassade (über dem Hauseingang) ist mit einem Schlag und ohne Vorwarnung weggebrochen. Die Feuerwehr evakuierte das Haus und bat das Technische Hilfswerk um Hilfe. Das THW stützte das Haus ab.

Auch am Donnerstag dauern die Arbeiten an dem Gebäude an. Nach den Sicherheitsvorkehrungen durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.