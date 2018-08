Physiotherapie in der Region studieren

An der Fachhochschule Aachen oder Hochschule Niederrhein in Krefeld wird die Möglichkeit geboten, Physiotherapie dual zu studieren. Voraussetzung für Studienbewerber ist ein Ausbildungsvertrag. Die Hogeschool Zuyd in Heerelen bietet zudem ein Vollzeitstudium an. Allerdings fallen hierbei ebenfalls Kosten an, die aber geringer ausfallen als bei der Ausbildung in Deutschland.