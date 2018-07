Eschweiler.

Herbert Prehler schaut erst in Richtung Himmel und dann auf sein Gemüsebeet. „Es wird Zeit, dass es endlich mal regnet. Aber nicht so viel auf einmal. So ein schöner Landregen muss es sein“, sagt er und spricht damit wohl so ziemlich allen Gartenbesitzern aus der Seele. Seine Frau Anna sitzt nur wenige Meter entfernt von ihm, wischt sich einige Schweißperlen von der Stirn und kommentiert das Wetter mit einem Wort: „Furchtbar“.