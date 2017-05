Euregio-Brustzentrum bietet ein besonderes Seminar an

Eschweiler. Mit Puder und Lippenstift kann man Krebs zwar nicht heilen, aber Make-up spielt eine wichtige Nebenrolle, wenn es darum geht, die Selbstheilungskräfte und das Selbstbewusstsein von Krebspatientinnen zu stärken.

In Zusammenarbeit mit einer Kosmetikerin möchte das Euregio-Brustzentrum betroffenen Frauen helfen, mit gezielten, einfachen Schminktechniken die Folgen von Chemotherapie, zum Beispiel Hautflecken oder Rötungen und Wimpern- und Augenbrauenverlust zu kaschieren.

In dem Zusammenhang können auch eventuell bestehende Hautprobleme besprochen werden. Mit diesem zwei- bis dreistündigen Seminar soll den Frauen ein Stück Lebensmut und Lebensqualität zurückgegeben werden, so dass sie sich selbst in ihrer Haut wieder wohl fühlen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Kosmetikprodukte werden zur Verfügung gestellt. Das Seminar findet statt am Montag, 29. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im Elisabethheim des St. Antonius-Hospitals, Seminarraum 5.

Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Telefonische Anmeldung im Krankenhaus: Telefon 761162.