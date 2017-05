ETV-Nachwuchs turnt erfolgreich

Eschweiler.

Am 14. Mai machten sich die jungen ETV-Turnerinnen Charlotte Preuß und Maria Momma mit ihren Trainerinnen Melanie Dohmen (mit Maskottchen Leon) und Christina Gallus auf den Weg in die Eifel. Der Wettkampf Allgemeine Klasse P-Einzel, ausgerichtet vom TV Konzen, stand an.