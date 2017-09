Eschweiler.

Wandmalereien sind oft nur Kunstwerke auf Zeit. In Eschweiler bekannt für diese Art der Kunst war „Etagenjupp“ Josef Schmitz. So musste leider auch sein Wandbild mit dem Titel „Alt-Fronhoven“ einer Renovierung weichen. Gemalt hatte es der Heimatkünstler im Jahr 1995 auf der Rückwand des damaligen Kiosks von Jakob Gatzen an der Ecke Gartenstraße/Wardenslinde.