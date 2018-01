Eschweiler - ESG-Nachwuchs erkämpft sich ein Remis in spannender Partie

Eschweiler. Die ESG-C-Jugend-Handballer empfingen am Samstagabend vor zahlreichen Zuschauern den um einen Punkt besser platzierten Spitzenreiter aus Jülich zum Spitzenspiel in der Eichendorffhalle.

Nach einem spannenden Spiel stand am Ende ein Unentschieden zu Buche. Das Spiel ging von Beginn an munter hin und her. Das Angriffsspiel war von Anfang an dynamisch und es gelang insbesondere der Rückraumachse Lennart Kühn, Philipp Schwartz und Lennert Graaf, regelmäßig erfolgreich zum Torabschluss zu gelangen. Allerdings gelang es in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug, in der Abwehr Zugriff auf den starken Jülicher Rückraum zu bekommen. Über 5:5 setzten sich die Gäste auf 10:7 ab, die Indestädter blieben jedoch kämpferisch im Spiel und konnten auf 13:14 verkürzen. Dank eines mit der Halbzeitsirene direkt verwandelten Freiwurfs gingen die Gäste mit einer 17:15-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit stand die Abwehr der ESG Nachwuchshandballer stabiler und beim 22:22 war der erneute Ausgleich in der 38. Minute geschafft. Daraufhin drehte Jülich wieder auf und profitierte von kleineren Unaufmerksamkeiten im ESG-Angriff, die sofort mit Tempogegenstößen bestraft wurden. Acht Minuten vor Ende führte Jülich mit 28:25. Nach Trainerauszeit kamen die Eschweiler jedoch mannschaftlich geschlossen richtig in Fahrt und legten – auch nach Paraden von Torwart Julian Schebesta – einen 4:0-Lauf hin, so dass sie führten. Jetzt wurde um jeden Zentimeter gekämpft und das Spiel ging hin und her – 29:29, 30:30. Nach erneuter Trainerauszeit gelang Philipp Schwartz 50 Sekunden vor Ende das 31:30. In einer dramatischen Schlussphase gelang den Gästen mit (oder nach) dem Schlusspfiff der Ausgleichstreffer.

Erneutes Aufeinandertreffen

Nach einem guten Auftritt und unterhaltsamen Spiel kann die Mannschaft zuversichtlich in die Zukunft blicken. Pikanterweise kommt es am kommenden Samstag um 18 Uhr erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Teams, dieses Mal im Kreispokalhalbfinale in Jülich. Spannung ist wieder zu erwarten.

Aufstellung/Tore: Torwart Jonas Bogdoll (4 Paraden), Julian Schebesta (8 Paraden); Feld: Lennert Graaf (10), Philipp Schwartz (9), Lennart Kühn (3), Simon Herzog, Felix Pütz (3), Thomas Hoffmann , Bennet Otto (1), Joshua Stracke (1), Rik Binczyk, Moritz Schlösser, Max Havesta-Pick 2.