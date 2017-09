ESG-Handballer starten mit einem Erfolg in die Kreisligasaison Letzte Aktualisierung: 21. September 2017, 09:53 Uhr

Eschweiler. Am vergangenen Sonntag wurden Brand und Eschweiler vom Schiedsrichtergespann Müllender/Ott zum ersten „Endspiel“ der neuen Saison begrüßt. Beide Teams gingen gestärkt von einem Sieg in der ersten B-Pokalrunde in die Partie und wollten ebenfalls erfolgreich in die Kreisliga starten.