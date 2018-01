Eschweiler - Eschweilers Prinz Patrick I. und sein Zerm „rocke de Stadt“

Eschweiler.

Prinz Patrick I. und Zeremonienmeister Michael kommen so langsam ins karnevalistische Haupt-Fahrwasser. Als einer der ersten Termine nach der Proklamation am vergangenen Samstag übernahm seine Tollität am Dienstagabend die offizielle Vorstellung der Prinzen-CD in der Raiffeisen-Bank eG in der Franzstraße.