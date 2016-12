Eschweiler wird für Klimaschutz ausgezeichnet

Eschweiler. Das gab’s noch nie: Gleich 33 nordrhein-westfälische Städte, Gemeinden und Kreise auf einmal wurden auf Schloss Loburg in Ostbevern im Münsterland mit dem European Energy Award (EEA) ausgezeichnet. Auf der Auszeichnungsveranstaltung der Energiagentur NRW lobte deshalb auch NRW-Umweltminister Johannes Remmel die Kommunen des Bundeslandes.

Projekte, mit denen die Stadt versucht, Energie einzusparen Die Stadt Eschweiler ist im Bereich Energie und Klimaschutz in den verschiedensten Bereichen aktiv, hier nur eine Auswahl: Energieberatung: gemeinsam mit dem kommunalen Energieversorger EWV und Aachener Beratungsservice AltbauPlus werden Informationsabende und Beratungskampagnen zur energetischen Sanierung und Energieeinsparung für private Hausbesitzer durchgeführt.

Teilnahme Chefsache Mobilität

NRW und Zukunftsnetz Mobilität NRW

2014: Finalist des Landeswettbewerbs „KWK-Modellkommune 2012-2017“

2014 - 2015: Innenbeleuchtungssanierung der Feuer- und Rettungswache

2015: Innenbeleuchtungssanierung Sporthalle Patternhof

Seit 2012: Teilnahme am Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz der Städteregion Aachen

2009 - 2012: Sanierung von Beleuchtungsanlagen in städtischen Schulen

Sanierung des Rathauses (Erneuerung der Fassade und der Fenster)

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes

Cambio Car-Sharing

Energiebericht

Abwicklung „Green-light-Projekte“

Projekt „Neue Höfe Dürwiß“

Erneuerbare Energien: Windenergiekonzept

„Die Bedeutung der Kommunen beim Klimaschutz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dass sich so viele Städte, Gemeinden und Kreise aus Nordrhein-Westfalen erfolgreich am European Energy Award beteiligen, ist der beste Beleg dafür, dass unsere Kommunen ihrer Verantwortung gerecht werden und ihren Bürgerinnen und Bürgern ein Vorbild sein wollen“, so der Minister.

Den European Energy Award erhält eine Kommune, wenn sie mindestens 50 Prozent der Maßnahmen umsetzt, die seit Beginn des Prozesses von akkreditierten EEA-Beratern begleitet werden. Den EEA in Gold erhalten Kommunen, wenn sie mindestens 75 Prozent des Maßnahmenkataloges umgesetzt haben.

Dies sind in diesem Jahr Bottrop, Düsseldorf, Greven, Kreis Gütersloh, Iserlohn, Ostbevern, Saerbeck und der Kreis Warendorf. Besonders bemerkenswert: Saerbeck ist mit 90,2 Prozent europaweit von allen Kommunen seit Durchführung des EEA mit dem besten Ergebnis zertifiziert worden.

Zudem wurden ausgezeichnet: Altenberge, Arnsberg, Brühl, Kreis Coesfeld, Dülmen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Ennepetal, Erkelenz, Eschweiler, Essen, Geldern, Kevelaer, Lengerich, Leverkusen, Lotte, Marl, Paderborn, Rheda-Wiedenbrück, Rheinberg, Senden, Sendenhorst, Siegburg, Solingen, Westerkappeln und Witten. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden 26 Kommunen ausgezeichnet.

Der EEA ist ein europaweit anerkanntes Zertifikat für die kommunalen Klimaschutzaktivitäten. Umso erfreulicher ist es, dass nordrhein-westfälische Kommunen auf besondere Weise aktiv und erfolgreich sind. Rund ein Drittel der NRW-Kommunen nimmt an diesem europaweiten Zertifizierungsverfahren teil. In NRW leben rund zehn Millionen Einwohner in einer EEA-Kommune, damit leben mehr als die Hälfte der Menschen in NRW ein einer der 116 von bundesweit 322 EEA-Kommunen.

Die Kommunen werden bewertet für verschiedene Projekte – vom Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Düsseldorf, bis zum Ausbau des Radwegenetzes in Sendenhorst oder der Gewässerrenaturierung in Arnsberg. Minister Remmel betonte, dass der European Energy Award das Instrument des Landes sei, um Städten und Gemeinden bei der systematischen Erschließung ihrer Nachhaltigkeitspotenziale zu helfen.

„Kommunen sind wichtige Verbündete, wenn es darum geht, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Mit dem EEA geben wir ihnen ein Instrument in die Hand, der Bedeutung dieser Rolle auch gerecht zu werden“, so der Minister weiter. Zudem verwies Remmel auf die ökonomischen Vorteile, die Kommunen winken, wenn sie erneuerbare Energien nutzen.

Remmel: „Klimaschutzbemühungen einer Kommune sind ein „weicher“ Standortfaktor und stärken die Position der Kommune im Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen. Gleichzeitig verbessern Kommunen auf diese Weise die Lebensqualität.“

Die Veranstaltung vor mehr als 200 Gästen im Schloss in Ostbevern wurde von der Energieagentur NRW durchgeführt, die Laudatien wurden von den Klimanetzwerkern NRW gehalten. „Der European Energy Award ist ein Prozess. Einmal auditiert müssen die Kommunen die Leistungen in regelmäßigen Abständen bestätigen. Schließlich ist der Klimaschutz eine Daueraufgabe“, erklärt Lothar Schneider, Geschäftsführer der Energieagentur NRW.

„Hoher Stellenwert“

„Der EEA besitzt für Kommunen einen so hohen Stellenwert, mit dem sie systematisch Handlungsoptionen und Gestaltungsfähigkeit auf dem Feld des Klimaschutzes erhalten.“ Davon könnten auch finanzschwache Kommunen profitieren, da der European Energy Award durch das Land gefördert werde, so Schneider weiter.