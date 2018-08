Eschweiler-Bergrath.

Es kann losgehen: Die acht Plätze auf der Anlage der ESG-Tennis in Bergrath sind hergerichtet. Ab Samstag (1. September) werden in 16 Konkurrenzen die Tennis-Stadtmeister ermittelt. Die Finalspiele steigen am Samstag, 15. September. Mit der Auslosung am Mittwochabend wurden nun die ersten Weichen gestellt.