Eschweiler-Weisweiler - Eschweiler Malteser sehen sich auf der Erfolgsspur

Eschweiler-Weisweiler.

Sie sehen sich eindeutig auf der Erfolgsspur, in der Städteregion wie in Eschweiler. Und das war für die rund 60 Aktiven der Malteser aus der Indestadt sowie aus dem Monschauer Land und Würselen der Grund, ihren Jahresauftakt für 2018 in das Weisweiler Pfarrheim an der Severinstraße zu verlegen – in die Nähe zu ihrer Unterkunft an der Rosenallee, wo 45 Helfer ihre Basis haben.