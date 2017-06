Eschweiler Malteser helfen beim Konzert von Depeche Mode

Eschweiler.

Am vergangenen Samstag brachen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Malteser aus Eschweiler auf, um ihre Kollegen im Osten der Republik zu unterstützen. Die Fahrt ging mit zwei Autos und neun Helfern in Richtung Leipzig, wo am Abend auf der Festwiese das Konzert der Band Depeche Mode stattfinden sollte.